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Стало відомо, кого Байден планує призначити на ключові посади в новій адміністрації

Вашингтон, Середа 25 листопада 2020 06:55
Стало відомо, кого Байден планує призначити на ключові посади в новій адміністрації
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Обраний президент США Джо Байден представив осіб, яких планує висунути на вищі пости в своїй адміністрації. Робота Білого дому буде націлена на "співпрацю з союзниками".

Про це пише "Голос Америки".

Зокрема, Байден планує призначити Ентоні Блінкена держсекретарем, Алехандро Майоркаса - міністром національної безпеки, Авріл Хейнс - директором Національної розвідки, Лінду Томас-Грінфілд - послом США в ООН, Джейка Саллівана - радником з національної безпеки і Джона Керрі - спеціальним посланником президента з питань клімату.

"Це команда, яка відображає той факт, що Америка готова знову вести світ за собою, а не усуватися від нього", - сказав Байден.

Нагадаємо, у вівторок Державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

РБК-Україна писало, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади. Він доручив Управлінню загальних служб (GSA) і своїй команді "робити, що потрібно" за первинними протоколами передачі влади Джо Байдену.

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