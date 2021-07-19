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Стало известно, когда Канада откроет границы для иностранцев

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Канады приняли решение открыть границы для иностранцев, которые были закрыты с марта 2020 года. Первыми в страну смогут въехать вакцинированные граждане США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Вакцинированные американцы смогут посещать канаду с 9 августа. Граждане остальных страны - с 7 сентября при условии, что "эпидемиологическая ситуация с коронавирусом останется благоприятной".

При этом въезд в Канаду будет запрещен всем иностранцам, не прошедших полную вакцинацию от коронавируса.

Напомним, канадские власти запретили въезд в страну иностранцам в марте 2020 года. Как заявили в правительстве Канады, это было сделано с целью снижения распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, правительство Канады начало смягчать пограничные меры для въезжающих в страну туристов с 5 июля. Полностью вакцинированным путешественникам разрешили въезд без карантина или сдачи теста на коронавирус.

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