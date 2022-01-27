Стало известно, какую меру пресечения будут просить для днепровского стрелка

В четверг, 27 января, на территории "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Стало известно, какую меру пресечения будут просить для него.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований.

"Только сообщили о том, какая мера пресечения будет избираться. Это будет содержание под стражей без альтернативы возможного залога", - рассказала спикер ГБР Татьяна Сапьян. При этом она не смогла назвать точную дату, когда именно состоится судебное заседание, однако уточнила, что сбором фактов и доказательной базы занимаются 18 человек.