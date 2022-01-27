Стало известно, какую меру пресечения будут просить для днепровского стрелка

В четверг, 27 января, на территории "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артем Рябчук расстрелял караул военнослужащих. Стало известно, какую меру пресечения будут просить для него.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Государственного бюро расследований.
"Только сообщили о том, какая мера пресечения будет избираться. Это будет содержание под стражей без альтернативы возможного залога", - рассказала спикер ГБР Татьяна Сапьян.
При этом она не смогла назвать точную дату, когда именно состоится судебное заседание, однако уточнила, что сбором фактов и доказательной базы занимаются 18 человек.
Напомним, расстрел караула на "Южмаше" в Днепре произошел около 4 утра 27 января. В результате стрельбы погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская.
На брифинге в Днепре командующий Нацгвардии Николай Балан заявил, что подал в отставку из-за расстрела военных на "Южмаше".
Также по информации ГБР, на данный момент стрелку сообщено о подозрении, прокуроры будут просить суд о мере пресечения в виде ареста без залога. Вместе с тем, пока нет иформации о том, когда будет суд.
Среди причин в ГБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными.