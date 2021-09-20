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Стало известно, на какое иностранное оружие рассчитывает Украина

Автор: Олег Черныш, Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины нуждаются в современных средствах противоракетной обороны (ПРО) и зенитных ракетных комплексах. Закупка ЗРК возможна по импорту или получении в качестве материально-технической помощи от стран партнеров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, комплексах тактических систем ПРО, противокорабельных ракетных комплексах на корветы и ракетные катера; ракетных комплексах РК МБ Seaspear в рамках меморандума с Великобританией, ударных беспилотниках Турции ТВ-2 "Bayraktar", - заявил он.

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Вооруженные силы УкраиныСергей Наев