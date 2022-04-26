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Стало известно, каким будет максимальное возмещение за разрушенное или поврежденное жилье

Фото: стало известно, каким будет максимальное возмещение за разрушенное или поврежденное жилье (t me u_now)
Автор: Артем Горовенко

Максимальная сумма компенсации за уничтоженное вследствие российской агрессии жилье не будет превышать стоимости 150 м2 за один объект недвижимости. Стоимость 1 м2 площади будут считать по методике, которую разработает правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора законопроекта о возмещении разрушенного и поврежденного жилья (№7198), главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Размер компенсации за уничтоженный объект строительства, в отношении которого получено право на выполнение строительных работ или его составной части, которая после принятия в эксплуатацию является самостоятельным объектом недвижимого имущества (квартиры, другого жилого помещения) определяется пропорционально проценту средств, которые фактически уплачены получателем компенсации за соответствующий объект", - добавила она.

В законопроекте также предусмотрели, что владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье. Однако населенный пункт, где раньше проживал человек, и тот, где он хочет получить новое жилье, должны быть соразмерными по определенным характеристикам. В частности, по количеству населения.

"Стоимость квадратных метров в мегаполисе и в небольшом городе существенно разнятся. Поэтому чтобы государство могло компенсировать вам потерянное жилье - нужно выбрать населенный пункт, похожий на тот, где вы жили раньше. Если человек из небольшого городка все-таки захочет жить, к примеру, в Киеве - мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Но у нас есть вера, что люди в основном возвращаться в свои дома", - сказала глава политсилы.

Шуляк также рассказала, что источниками для финансирования программы возмещения являются фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины в связи с вооруженной агрессией РФ; международная техническая и возвратная или безвозвратная финансовая помощь; другие источники, не запрещенные законодательством.

"Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры Украины в связи с вооруженной агрессией российской федерации уже действует как официальный счет, открытый в Национальном банке Украины, получатель - Министерство инфраструктуры Украины", - отметила политик.

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Елена Шуляк