Стало известно, каких чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому языку

С 2021 года претенденты на должности в органах государственной власти или местного самоуправления будут сдавать экзамен по украинскому языку. Такой экзамен будет обязательным.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает правительственный портал.

По его словам, 16 июля 2021 вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент должен подтвердить уровень владения украинским языком.

"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - объяснил Креминь.

Он также посоветовал таким кандидатам уже начать подготовку к экзамену.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины еще не принял решение по "языковому закону". Украинские нардепы пытаются обжаловать его, поскольку он, по их мнению, нарушает права русскоязычных и других национальных меньшинств.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что "языковой закон" не является проблемным, хотя вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.