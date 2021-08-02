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Стало известно, в какие страны могут полететь полностью привитые украинцы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинцы, которые получили две дозы вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca или CoronaVac, могут посетить более 20 страны. Обязательным условием является наличие международного свидетельства о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал Helsi.

Итак, полностью вакцинированные Pfizer & BioNTech или Spikevax от Moderna или AstraZeneca: граждане могут улететь в:

  • Францию;
  • Испанию;
  • Швецию;
  • Германию;
  • Финляндию;
  • Италию;
  • Румынию;
  • Грецию;
  • Литву;
  • Латвию;
  • Хорватию;
  • Боснию и Герцеговину;
  • Словакию;
  • Швейцарию;
  • Молдову;
  • Турцию;
  • Словению;
  • Черногорию;
  • Люксембург.

При этом с двумя дозами китайской вакцины CoronaVac украинцы из приведенного выше списка не смогут посетить:

  • Францию;
  • Румынию;
  • Литву;
  • Латвию;
  • Хорватию;
  • Люксембург.

При въезде нужно предоставить распечатанное международное свидетельство о вакцинации на английском языке, напомнили в Helsi.

При этом в сервисе отметили, что в такие страны как Дания, Нидерланды и Албания возможен въезд без сертификатов.

"Список стран, в которые можно путешествовать, постоянно расширяется", - добавили в Helsi.

Напомним, за последние две недели более 14 стран Европы открыли свои границы для украинских путешественников.

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