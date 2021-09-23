Стало известно, какие АЗС продолжают манипуляции с кассовыми чеками

Сеть автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" продолжает выдавать кассовые чеки, не соответствующие требованиям законодательства. Это является признаком махинаций с наличностью с целью снижения налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95 ", которая провела контрольную закупку топлива в сети.

Контрольная закупка топлива была произведена за наличные во второй декаде сентября на станциях "БРСМ" в Днепропетровской, Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве и Киевской области.

Чеки, выданные на АЗС в с. Шегины во Львовской области, на ул. Маяковского в Киеве и в с. Вита Почтовая в Киевской области отвечали действующим требованиям к фискальным документам на приобретение нефтепродуктов согласно положения "О форме и содержании расчетных документов", утвержденного приказом №13 Министерства финансов Украины от 21 июня 2016 г.

В то же время чеки, выданные на АЗС в г. Никополь (Днепропетровская область) и Ужгород (Закарпатье), не содержали указания формы оплаты, что является нарушением требований упомянутого положения.

Так, пункт 3 положения определяет, что фискальный чек, в частности, должен содержать такие обязательные реквизиты, как обозначение формы оплаты (наличными, электронным платежным способом, в кредит и т.д.).

"В случае отсутствия в документе хотя бы одного из обязательных реквизитов, а также не соблюдения сферы его назначения, такой документ не будет приниматься как расчетный", - говорится в положении.

Эксперты отмечают определенные изменения в деятельности "БРСМ" по выдаче чеков неустановленного образца. В частности, за последние месяцы изменилась география выдачи таких чеков, а также их формат.

"Если еще весной чеки без обозначения формы оплаты встречались повсеместно, то сейчас они исчезли в столичном регионе, где зачастую при оплате наличными одна станция выдавала чеки двух разных образцов. Если раньше чеки неустановленного образца содержали пометку "Ведомость К", затем "Постоплата К" или "Предоплата К", то сейчас просто "К", которая едва заметна внизу чека", - рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, это свидетельствует о влиянии общественного контроля на работу недобросовестных налогоплательщиков.

"БРСМ" так и не смогла объяснить, почему выдает два разных чека при оплате наличными. Вместо этого компания запустила программу онлайн-проверки чеков на сайте Государственной налоговой службы, что якобы должно свидетельствовать об уплате налогов с трансакции. Но наличие чека в данной базе является необходимым, но недостаточным подтверждением уплаты НДС, потому что не дает ответа на вопрос: кому был продан товар - физическому или юридическому лицу? - добавляет Куюн.

По его словам, во втором случае обязательства по НДС переходят на юрлицо, которым при данной схеме с фиктивным чеком являются фиктивные потребители, использующие данные операции с топливом для уменьшения налогообложения.

В "А-95" заявили, что по итогам сентябрьской проверки обратятся в Государственную налоговую службу с просьбой дать оценку данным фискальным документам, выдаваемым на АЗС "БРСМ-Нафта".