Стало відомо, які АЗС продовжують маніпуляції з касовими чеками

Мережа автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" продовжує видавати касові чеки, що не відповідають вимогам законодавства. Це є ознакою махінацій з готівкою з метою зниження оподаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95 ", яка провела контрольну закупівлю палива в мережі.

Контрольна закупівля палива була проведена за готівку в другій декаді вересня на станціях "БРСМ" у Дніпропетровській, Львівській та Закарпатській областях, а також у Києві та Київській області.

Чеки, видані на АЗС в с. Шегини у Львівській області, на вул. Маяковського в Києві та в с. Віта Поштова в Київській області відповідали чинним вимогам до фіскальних документів на придбання нафтопродуктів згідно з положенням "Про форму та зміст розрахункових документів", затвердженого наказом №13 Міністерства фінансів України від 21 червня 2016 р.

Водночас чеки, видані на АЗС у м.Нікополь (Дніпропетровська область) та Ужгород (Закарпаття), не містили зазначення форми оплати, що є порушенням вимог згаданого Положення.

Так, пункт 3 положення визначає, що фіскальний чек, зокрема, повинен містити такі обов'язкові реквізити, як позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним способом, у кредит тощо).

"У разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також не дотримання сфери його призначення, такий документ не буде прийматися як розрахунковий", - йдеться в положенні.

Експерти відзначають певні зміни в діяльності "БРСМ" з видачі чеків невстановленого зразка. Зокрема, за останні місяці змінилася географія видачі таких чеків, а також їх формат.

"Якщо ще навесні чеки без позначення форми оплати зустрічалися повсюдно, то зараз вони зникли в столичному регіоні, де найчастіше при оплаті готівкою одна станція видавала чеки двох різних зразків. Якщо раніше чеки невстановленого зразка містили позначку "відомість К", потім "Постоплата К" або "передоплата К", то зараз просто "К", яка ледь помітна внизу чека", - розповів директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, це свідчить про вплив громадського контролю на роботу недобросовісних платників податків.

"БРСМ" так і не змогла пояснити, чому видає два різного чеки при оплаті готівкою. Замість цього компанія запустила програму онлайн-перевірки чеків на сайті Державної податкової служби, що нібито має свідчити про сплату податків з трансакції. Але наявність чека в даній базі є необхідним, але недостатнім підтвердженням сплати ПДВ, тому що не дає відповіді на питання: кому був проданий товар-фізичній або юридичній особі? - додає Куюн.

За його словами, у другому випадку зобов'язання з ПДВ переходять на юрособу, якою при даній схемі з фіктивним чеком є фіктивні споживачі, які використовують дані операції з паливом для зменшення оподаткування.

В "А-95" заявили, що за підсумками вересневої перевірки звернуться до Державної податкової служби з проханням дати оцінку даним фіскальним документам, що видаються на АЗС "БРСМ-Нафта".