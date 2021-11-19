ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Пятница 19 ноября 2021 20:43
Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе Фото: на Донбассе погиб старший солдат Уберт Марчковский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обстрела со стороны пророссийских боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 8 полка специального назначения Сил специальных операций (ССО). Смертельное ранение получил старший солдат Уберт Мрачковский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ССО Вооруженных сил Украины.

"В районе ООС получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью наш побратим - старший солдат Мрачковский Уберт Валерьевич", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что погибшему было 33 года. Командование добавило, что Мрачковский прошел долгий путь воинской службы и навсегда останется в списках военной части.

Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Фото: на Донбассе погиб старший солдат Уберт Марчковский (facebook.com/usofcom)

Напомним, сегодня в результате вражеских обстрелов на Донбассе один военный погиб. Оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ, а военные давали ответ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс ООС
NEWS
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
Резников назвал несколько фронтов дестабилизации ситуации в Украине
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу