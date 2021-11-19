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Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

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Донбас, П'ятниця 19 листопада 2021 20:43
Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі Фото: на Донбасі загинув старший солдат Уберт Марчковський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій (ССО). Смертельне поранення отримав старший солдат Уберт Мрачковський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування ССО Збройних сил України.

"У районі ООС отримав кульове поранення, не сумісне з життям наш побратим - старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович", - йдеться в повідомленні.

У ССО зазначили, що загиблому було 33 роки. Командування додало, що Мрачковський пройшов довгий шлях військової служби і назавжди залишиться в списках військової частини.

Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Фото: на Донбасі загинув старший солдат Уберт Марчковський (facebook.com/usofcom)

Нагадаємо, сьогодні в результаті ворожих обстрілів на Донбасі один військовий загинув. Окупанти чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, а військові давали відповідь.

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