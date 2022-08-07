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Стало известно имя шпиона из руководящего состава ГКАУ, который передавал секретные данные РФ

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Воскресенье 07 августа 2022 10:16
Стало известно имя шпиона из руководящего состава ГКАУ, который передавал секретные данные РФ Фото: стало известно имя шпиона из руководящего состава ГКАУ, который передавал секретные данные РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Бывшим заместителем главы Главного управления разведки Минобороны, которого спецслужбы обвиняют в передаче спецслужбам РФ тайной информации о военной ситуации в Украине, может быть Вячеслав Онисько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

'Відомо, что в 2019 году Онисько начал работу в структуре Государственного космического агентства (ГКАУ) на должности заместителя начальника Национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУИКС), а с января 2022 года возглавляет отдел регионального развития и координации НЦУИКС.

По информации СБУ, "подозреваемый передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине".

Стало известно имя шпиона из руководящего состава ГКАУ, который передавал секретные данные РФ

Напомним, что ГКАУ является уполномоченным центральным органом исполнительной власти в государстве, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности. Возглавляет агентство Владимир Тафтай.

В частности, является ответственным за запуск Украиной спутников. 13 января 2022 года, ровно за месяц до начала военного вторжения рф в Украину, ракетой-носителем Falcon 9 (компания SpaceX) на орбиту был выведен украинский спутник Сич-2-30.

Спутник разрабатывали в рамках Национальной космической программы Украины, за выполнение которой отвечает ГКАУ.

Согласно расследованию издания "Заборона", спутник Сич-2-30 потерялся в открытом космосе, так и не передав на Землю ни одного снимка.

На этапе поиска партнера для запуска спутника украинские власти проводили переговоры не только со SpaceX Илона Маска, но и с компанией Exolaunch, офис которой находится в Германии, однако его руководящий состав переполнен русскими фамилиями, как, например Жанна Медведева, вице-президент по запускам, которая к Exolaunch работала на Роскосмос.

Переговоры о полете именно при участии посредника Exolaunch осуществлялись тогда, когда Онисько работал в ГКАУ. Факт переговоров подтверждал нардеп Дмитрий Кисилевский в своем посте 7 апреля 2021 года.

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