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Cтало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 18:43
Cтало відомо ім'я загиблого українського військового на Донбасі
Фото: Микола Сорочук (facebook.com/yaryna.chornohuz)

Загинув уродженець Волинської області 22-річний Микола Сорочук

На Донбасі сьогодні, 22 січня, загинув військовослужбовець Об'єднаних сил Микола Сорочук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві новини.

Зазначається, на Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний Микола Сорочук, який був родом з села Лище, що поблизу Луцька (Волинська область).

Також волонтер Ярина Чорногуз у Facebook підтвердила гибель Сорочука.

"Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила. Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує, що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше. Хай слово мир застрягне вам у горлі і "вже не та війна" так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає", - написала Чорногуз.

Нагадаємо, з початку доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок обстрілів загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 січня збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.

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