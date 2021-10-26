Стало известно имя погибшего сегодня на Донбассе украинского военного
Фото: на Донбассе погиб военный Георгий Халиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во вторник, 26 октября на Донбассе в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб украинский военный. От осколочного ранения умер мастер-сержант Георгий Халиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
"Сегодня, 26 октября, выполняя боевое задание, верный военной присяге в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин - мастер-сержант Халиков Георгий Журович", - говорится в сообщении.
В Полтавском ТЦК и СП выразили соболезнования родным, близким и жителям родной Шишацкой общины погибшего украинского защитника.
Фото: на Донбассе погиб военный Георгий Халиков (facebook.com/Poltavskyi.TCK)