ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Стало відомо ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 20:43
Стало відомо ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового Фото: на Донбасі загинув військовий Георгій Халіков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 26 жовтня на Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий. Від осколкового поранення помер майстер-сержант Георгій Халіков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

"Сьогодні, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій загинув український воїн - майстер-сержант Халіков Георгій Журович", - йдеться в повідомленні.

У Полтавському ТЦК та СП висловили співчуття рідним, близьким та мешканцям рідної Шишацької громади загиблого українського захисника.

Стало відомо ім'я загиблого сьогодні на Донбасі українського військового

Фото: на Донбасі загинув військовий Георгій Халіков (facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Полтавская область
NEWS
Регіони локдауну. Куди пускають без COVID-документів у "червоній" зоні
Регіони локдауну. Куди пускають без COVID-документів у "червоній" зоні
DAILY
Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль