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Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

Автор: Дмитрий Левицкий

Вечером четверга, 8 июля, в результате огня вражеского снайпера на Донбассе погиб сержант Евгений Курасов. Он был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

Сержант получил смертельное ранение вблизи населенного пункта Пески. Погибший военнослужащий был родом из села Локня в Сумской области.

"С грустью сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего побратима... Дома 24-х летнего военнослужащего ждала жена с ребенком", - добавили в бригаде.

Фото:погибший сержант Евгений Курасов (facebook.com/58OMPBr)

Напомним, вчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.

Добавим, наблюдатели ОБСЕ говорят, что количество случаев нарушения режима "тишины" на Донбассе в последнее время выросла втрое.

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ДонбасспогибливоенныеООС