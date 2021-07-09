Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного

Вечером четверга, 8 июля, в результате огня вражеского снайпера на Донбассе погиб сержант Евгений Курасов. Он был заместителем командира боевой машины взвода механизированной роты воинской части А4532.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 58 ОМБр им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.
Сержант получил смертельное ранение вблизи населенного пункта Пески. Погибший военнослужащий был родом из села Локня в Сумской области.
"С грустью сообщаем родным, близким и боевым товарищам о потере нашего побратима... Дома 24-х летнего военнослужащего ждала жена с ребенком", - добавили в бригаде.
Фото:погибший сержант Евгений Курасов (facebook.com/58OMPBr)
Напомним, вчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.
Добавим, наблюдатели ОБСЕ говорят, что количество случаев нарушения режима "тишины" на Донбассе в последнее время выросла втрое.