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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Автор: Даша Харченко

В четверг, 6 мая, российско-оккупационные войска убили украинского военного на Донбассе. Им оказался пехотинец 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрий Товчигречко.

Об этом сообщили в 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Дмитрию было 37 лет. Призвался на службу в январе 2021 года, это была его первая ротация.

"Мы склоняем головы через смерть старшего солдата Товчигречка Дмитрия Ивановича, механика-водителя механизированного батальона. Он пал через огонь из РПГ и стрелкового оружия оккупанта по позициям бригады в Донецкой области. Множественные осколочные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая вблизи Новотроицкого под вражеским обстрелом погиб военный из состава Объединенных сил. Еще один украинский воин получил ранение.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 18: 00 на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима " тишины". Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, а также гранатометы.

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