ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 10:59
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Иллюстративное фото (УНИАН)

Он погиб от выстрела российского снайпера

Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского военного, который погиб в результате вражеского обстрела 15 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Как сообщается, погиб 24-летний старший солдат Кучкин Алексей Викторович. Он был убит в результате обстрела снайпера в направлении населенного пункта Каштановые, получив пулевое ранение головы.

"Он был старшим стрелком механизированного батальона. Непоправимое произошло на взводном опорном пункте: Алексей дежурил, ожидая врага. И хотя он был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело - попал защитнику Украины в лицо", - говорится в сообщении.

Алексея пытались быстро эвакуировать, доставив в больницу, однако эти старания были тщетными.

Отмечается, что Кучкин три года служил в рядах Вооруженных сил Украины. Родом из Харьковской области. Месяц назад женился. От первого брака имеет сына.

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Напомним, в течение прошлых суток, 15 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы вблизи Печей, Васильевки, Авдеевки, рядом с Невельським, а также возле Светлодарска и Новотошаковского. Снайпер работал в районе Авдеевки.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 12-летний получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Парня доставили в больницу с осколочными ранениями лица.

Деньги в оккупации: как Украина будет платить пенсии на Донбассе и в Крыму В среду на Донбассе погиб один украинский военный
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь