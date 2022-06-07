Стало известно, когда Греция передаст Украине десятки БМП и другое вооружение

Греция отправит Украине анонсированные БМП в количестве около 100 единиц и другое вооружение только после получения замены от Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление официального представителя правительства Греции Янниса Ойконому.
"Греция передаст Украине около 100 БМП из запасов ГДР только в том случае, если обещанные немецкие БМП действительно поступят в Грецию. Это связано с тем, что Греция хочет обладать достаточными средствами для защиты островов в Эгейском море, на которые может претендовать Турция", - заявил Ойконому.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин взамен предоставит Афинам свои бронированные машины.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что немецкое правительство блокирует поставки боевых машин пехоты (БМП) Marder Украине.
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