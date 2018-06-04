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Стало відомо, про що говорили міністри на нараді у Гройсмана

НовиниПолітика    04.06.2018 - 14:16
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

На нараді у прем’єра обговорювали відставки Гройсмана, Данилюка і заяви Лінчевского

На сьогоднішній терміновій нараді у прем'єр-міністра розглядалися питання заяви про можливу відставку Володимира Гройсмана у разі нестворення Антикорупційного суду, відставки міністра фінансів Олександра Данилюка та ситуація щодо заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського. Про це РБК-Україна розповіли одразу два високопосадовця на умовах анонімності.

"Прем‘єр пояснював свою позицію по відставці і по Данилюку. Він вважає, що треба голосувати за суд, бо без нього буде нам важко увійти в осінь. Заява - простимулює депутатів", - повідомив співрозмовник, який брав участь в нараді у прем'єра.

З приводу можливої відставки міністра фінансів Олександра Данилюка, Володимир Гройсман сказав чекати новин найближчим часом, розповіли джерела РБК-Україна.

При цьому, співрозмовник вважає, відповідне рішення вже ухвалено.

"Я думаю, що жодних проблем там не буде (з відставкою Данилюка, - ред.)", - відповів він на запитання РБК-Україна з приводу того, що знайшлися вже необхідні голоси народних депутатів для прийняття рішення про відставку. В той же час поки що не відомо, чи буде таке голосування на цьому тижні, оскільки ще немає відповідного подання прем'єр-міністра.

Інше джерело в уряді повідомило, що відносно некоректних заяв заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського вирішили, що "якщо це правда, то має нести відповідальність, якщо перекрутили - нехай детально пояснює і спростовує".

Нагадаємо, як повідомлялося в матеріалі РБК-Україна, вже цього тижня парламент може розглянути подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.
 

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Теги публікації: Володимир Гройсман, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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