Стало відомо, про що говорили міністри на нараді у Гройсмана

На нараді у прем’єра обговорювали відставки Гройсмана, Данилюка і заяви Лінчевского

На сьогоднішній терміновій нараді у прем'єр-міністра розглядалися питання заяви про можливу відставку Володимира Гройсмана у разі нестворення Антикорупційного суду, відставки міністра фінансів Олександра Данилюка та ситуація щодо заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського. Про це РБК-Україна розповіли одразу два високопосадовця на умовах анонімності.

"Прем‘єр пояснював свою позицію по відставці і по Данилюку. Він вважає, що треба голосувати за суд, бо без нього буде нам важко увійти в осінь. Заява - простимулює депутатів", - повідомив співрозмовник, який брав участь в нараді у прем'єра.

З приводу можливої відставки міністра фінансів Олександра Данилюка, Володимир Гройсман сказав чекати новин найближчим часом, розповіли джерела РБК-Україна.

При цьому, співрозмовник вважає, відповідне рішення вже ухвалено.

"Я думаю, що жодних проблем там не буде (з відставкою Данилюка, - ред.)", - відповів він на запитання РБК-Україна з приводу того, що знайшлися вже необхідні голоси народних депутатів для прийняття рішення про відставку. В той же час поки що не відомо, чи буде таке голосування на цьому тижні, оскільки ще немає відповідного подання прем'єр-міністра.

Інше джерело в уряді повідомило, що відносно некоректних заяв заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського вирішили, що "якщо це правда, то має нести відповідальність, якщо перекрутили - нехай детально пояснює і спростовує".

Нагадаємо, як повідомлялося в матеріалі РБК-Україна, вже цього тижня парламент може розглянути подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.

