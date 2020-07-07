Стало известно, кто досрочно может выйти из самоизоляции при въезде в Украину

Граждане, которые въезжают на территорию Украины, смогут досрочно завершить двухнедельную самоизоляцию в случае проведения ПЦР-теста на коронавирус и его отрицательного результата. При этом тесты необходимо провести в определенных Министерством здравоохранения лабораторных центрах.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Лицо должно сдать свой биологический материал на ПЦР-исследования лаборатории из перечня, предварительно заполнив информированное согласие на обработку данных. В форме необходимо обязательно отметить факт пересечения границы, если он произошел в течение последних 14 дней, точную дату прибытия на территорию Украины. Во избежание нежелательных последствий в форме стоит указать номер телефона, который был использован для установки приложения "Дій вдома", - сообщили в ЦОЗ.

При получении отрицательного результата граждане будут проинформированы через приложение "Дій вдома".

С полным списком лабораторий, где можно провести ПЦР-тестирование можно ознакомиться на сайте ЦОЗ.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения обновило список стран, которым при въезде в Украину необходимо будет проходить двухнедельную самоизоляцию.

Также сообщалось, что Украина не попадает в список стран "зеленой зоны" для въезда в ЕС, при этом определенным категориям украинцев разрешен въезд без самоизоляции.