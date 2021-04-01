Стало известно, допустят ли зрителей на Евровидение-2021

Организаторы Евровидения-2021 заявили, что допустят зрителей в зал во время проведения песенного конкурса. Все они должны будут соблюдать карантинные нормы.

Об этом сообщается на сайте мероприятия .

Как известно, конкурс состоится 18 и 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).

"Мы рассмотрим доступные сейчас варианты и объявим в ближайшие недели более подробную информацию о том, как мы можем безопасно допустить публику на место проведения конкурса, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посетит мероприятие, остается нашим главным приоритетом", - заявили организаторы.

Также они добавили, что все делегации и артисты будут соблюдать строгий протокол, и ни при каких обстоятельствах не будут контактировать с потенциальными членами аудитории.