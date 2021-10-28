Стало відомо, коли в "Діе" з'являться нові COVID-сертифікати

Найближчим часом в додатку "Дія" з'являться нові COVID-сертифікати. Йдеться про довідки про одужання від коронавірусу і результати ПЛР-тестів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник .

"Чекаємо їх у листопаді. Хотілося б на початку місяця, але не хочу загадувати. Є також особливість з даними про те, що людина хворіла на COVID, а потім зробив тест, який підтвердив одужання", - сказав він, відповідаючи на питання про сертифікати для тих, хто перехворів на коронавірус.

Банік зазначив, що при формуванні таких сертифікатів важливу роль відіграють дані медичної системи. Тому розробники розраховують, що в листопаді міністерство охорони здоров'я зможе надати за цими документами повноцінну інформацію.

Представник Мінцифри додав, що в додатку "Дія" готується запуск сертифікатів з ПЛР-тестів. Найближчими днями, за його словами, розпочнеться тестування таких документів.

"Готується запуск з ПЛР-тестів, там є своя особливість. Для того, щоб по ПЛР-тесту можна було створити covid-сертифікат, потрібно щоб в систему "Електронне здоров'я", куди йде інформація про щеплення, відвантажували і дані про результати тестування", - сказав Банік.

Він уточнив, що зараз тільки одна мережа лабораторій готова це робити, а решта поступово підключаються. "Тому через кілька днів ми почнемо бета-тестування", - додав представник відомства.

За його словами, на сьогодні через мобільний додаток і портал "Дія" завантажено вже понад 3,5 млн COVID-сертифікатів. При цьому міжнародний і внутрішній вважаються як один, "жовтий" і паперовий також.

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