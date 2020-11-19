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Стало известно, кто возглавит аэропорт "Борисполь"

Четверг 19 ноября 2020 11:35
Стало известно, кто возглавит аэропорт "Борисполь"
Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com airportboryspil)
Автор: Андрей Козловский

Исполнять обязанности генерального директора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" будет Олег Струк. Он будет возглавлять аэропорт до назначения нового руководителя.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как сообщается, ранее Олег Струк занимал должность заместителя гендиректора по инженерно-техническому обеспечению и развитию персонала.

Напомним, ранее руководителем аэропорта был Павел Рябикин, однако Кабинет министров на заседании 18 ноября назначил его главой Государственной таможенной службы.

Также РБК-Украина сообщало, что 22 октября Кабмин изменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни был назначен Евгений Ентис.

Кроме того, новым начальником Главного управления Национальной полиции в Ровенской области стал Алексей Камышанский.

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