ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Стало відомо, хто очолить аеропорт "Бориспіль"

Четвер 19 листопада 2020 11:35
Стало відомо, хто очолить аеропорт "Бориспіль"
Фото: аеропорт "Бориспіль" (facebook.com airportboryspil)
Автор: Андрій Козловський

Виконувати обов'язки генерального директора державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" буде Олег Струк. Він очолюватиме аеропорт до призначення нового керівника.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Як повідомляється, раніше Олег Струк обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.

Нагадаємо, раніше очільником аеропорту був Павло Рябікін, однак Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада призначив його головою Державної митної служби.

Також РБК-Україна повідомляло, що 22 жовтня Кабмін змінив в.о. голови Державної митної служби. Андрій Павловський звільнений, а замість нього виконувати обов'язки керівника Держмитниці був призначений Євген Єнтіс.

Крім того, новим начальником Головного управління Національної поліції у Рівненській області став Олексій Камишанський.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика назначение

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся