Стало известно, что из аэропорта Днепра ушла крупная международная авиакомпания

Австрийский авиаперевозчик до карантинных ограничений летал в расположенный рядом аэропорт Днепр, однако теперь решил не возобновлять полеты туда, а открыть новый маршрут в Запорожье.

Частота вылетов на линии Вена-Запорожье составит три раза в неделю с временем в пути чуть более 2 часов. Рейс будет ночным - он вылетает из Вены по вторникам, четвергам и воскресеньям в 22:50, из Запорожья по понедельникам, средам и пятницам в 04:30.

Расписание рейсов "Вена - Запорожье - Вена" Austrian Airlines:

Вена 22:50 Запорожье 02:00, вторник, четверг, воскресенье

Запорожье 04:30 Вена, 05:50, понедельник, среда, пятница

Авиабилеты на прямые рейсы "Запорожье - Вена" Austrian Airlines на август продает по цене от $172 в обе стороны с учетом перевозки одного места ручной клади с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см.

Отметим, с 1 июля 2021 года посетить Австрию без тестов и карантина могут туристы из Украины, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса за 14 дней до поездки. Страна признает следующие виды вакцин:

Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Сертификат о вакцинации должен быть на английском или немецком языках.