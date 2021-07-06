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Стало известно, что из аэропорта Днепра ушла крупная международная авиакомпания

Автор: РБК-Украина

Самолет крупнейшей авиакомпании Austrian Airlines из Австрии 2 июля впервые выполнил регулярный рейс из Вены в аэропорт Запорожье, откуда теперь самолеты в указанном направлении вместо Днепра будут летать на постоянной основе. Совершать полеты будет реактивный самолет Embraer 195 на 120 мест.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаюсь на профильный ресурс Аvianews.

Австрийский авиаперевозчик до карантинных ограничений летал в расположенный рядом аэропорт Днепр, однако теперь решил не возобновлять полеты туда, а открыть новый маршрут в Запорожье.

Частота вылетов на линии Вена-Запорожье составит три раза в неделю с временем в пути чуть более 2 часов. Рейс будет ночным - он вылетает из Вены по вторникам, четвергам и воскресеньям в 22:50, из Запорожья по понедельникам, средам и пятницам в 04:30.

Расписание рейсов "Вена - Запорожье - Вена" Austrian Airlines:

  • Вена 22:50 Запорожье 02:00, вторник, четверг, воскресенье
  • Запорожье 04:30 Вена, 05:50, понедельник, среда, пятница

Авиабилеты на прямые рейсы "Запорожье - Вена" Austrian Airlines на август продает по цене от $172 в обе стороны с учетом перевозки одного места ручной клади с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см.

Отметим, с 1 июля 2021 года посетить Австрию без тестов и карантина могут туристы из Украины, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса за 14 дней до поездки. Страна признает следующие виды вакцин:

  • Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;
  • Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;
  • COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;
  • mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;
  • Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Сертификат о вакцинации должен быть на английском или немецком языках.

Напомним, до карантина самолеты из Вены и обратно летали из аэропорта в Днепре. Так, до 2009 года аэропорт Днепр являлся государственным.

В 2012 году его приватизировала компания олигарха Игоря Коломойского, пообещавшая провести реконструкцию за 882 млн грн. Однако Днепр не стал одним из городов, принимающих матчи чемпионата Евро-2012, поэтому инвестор в разы сократил финансовые вложения.

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Запорожье