Стало известно, что из аэропорта Днепра ушла крупная международная авиакомпания
Самолет крупнейшей авиакомпании Austrian Airlines из Австрии 2 июля впервые выполнил регулярный рейс из Вены в аэропорт Запорожье, откуда теперь самолеты в указанном направлении вместо Днепра будут летать на постоянной основе. Совершать полеты будет реактивный самолет Embraer 195 на 120 мест.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаюсь на профильный ресурс Аvianews.
Австрийский авиаперевозчик до карантинных ограничений летал в расположенный рядом аэропорт Днепр, однако теперь решил не возобновлять полеты туда, а открыть новый маршрут в Запорожье.
Частота вылетов на линии Вена-Запорожье составит три раза в неделю с временем в пути чуть более 2 часов. Рейс будет ночным - он вылетает из Вены по вторникам, четвергам и воскресеньям в 22:50, из Запорожья по понедельникам, средам и пятницам в 04:30.
Расписание рейсов "Вена - Запорожье - Вена" Austrian Airlines:
- Вена 22:50 Запорожье 02:00, вторник, четверг, воскресенье
- Запорожье 04:30 Вена, 05:50, понедельник, среда, пятница
Авиабилеты на прямые рейсы "Запорожье - Вена" Austrian Airlines на август продает по цене от $172 в обе стороны с учетом перевозки одного места ручной клади с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см.
Отметим, с 1 июля 2021 года посетить Австрию без тестов и карантина могут туристы из Украины, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса за 14 дней до поездки. Страна признает следующие виды вакцин:
- Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield от Serum Institute of India;
- COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;
- Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.
Сертификат о вакцинации должен быть на английском или немецком языках.
Напомним, до карантина самолеты из Вены и обратно летали из аэропорта в Днепре. Так, до 2009 года аэропорт Днепр являлся государственным.
В 2012 году его приватизировала компания олигарха Игоря Коломойского, пообещавшая провести реконструкцию за 882 млн грн. Однако Днепр не стал одним из городов, принимающих матчи чемпионата Евро-2012, поэтому инвестор в разы сократил финансовые вложения.