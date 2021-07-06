Стало відомо, що з аеропорту Дніпра пішла велика міжнародна авіакомпанія
Літак найбільшої авіакомпанії Austrian Airlines з Австрії 2 липня вперше виконав регулярний рейс з Відня в аеропорт Запоріжжя, звідки тепер літаки в зазначеному напрямку будуть літати замість Дніпра на постійній основі. Здійснювати польоти буде реактивний літак Embraer 195 на 120 місць.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаюся на профільний ресурс Аvianews.
http://www.avianews.com/ukraine/2021/07/03/austrianairlines_launched_vienna_zaporozhie_route/Австрійський авіаперевізник до карантинних обмежень літав в розташований поруч аеропорт Дніпро, проте тепер вирішив не відновлювати польоти туди, а відкрити новий маршрут в Запоріжжі.
Частота вильотів на лінії Відень-Запоріжжя складе три рази в тиждень з часом в дорозі трохи більш як 2 годин. Рейс буде нічним - він вилітає з Відня щовівторка, четвергах і неділях о 22:50, із Запоріжжя щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці о 04:30.
Розклад рейсів "Відень - Запоріжжя - Відень" Austrian Airlines:
- Відень 22:50 Запоріжжя 02:00, вівторок, четвер, неділя
- Запоріжжя 4:30 Відень, 5:50, понеділок, середа, п'ятниця
Авіаквитки на прямі рейси "Запоріжжя - Відень" Austrian Airlines на серпень продає за ціною від $172 в обидва боки з урахуванням перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 8 кг і габаритами до 55х40х23 см.
Відзначимо, з 1 липня 2021 року відвідати Австрію без тестів і карантину можуть туристи з України, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу за 14 днів до поїздки. Країна визнає такі види вакцин:
- Comirnaty (INN) від BioNtech / Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India;
- COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson;
- mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;
- Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.
Сертифікат про вакцинацію повинен бути англійською або німецькою мовами.
Нагадаємо, до карантину літаки з Відня і назад літали з аеропорту в Дніпрі. Так, до 2009 року аеропорт Дніпро був державним.
У 2012 році його приватизувала компанія олігарха Ігоря Коломойського, яка пообіцяла провести реконструкцію за 882 млн грн. Однак Дніпро не став одним з міст, що прийматимуть матчі чемпіонату Євро-2012, тому інвестор в рази скоротив фінансові вливання.