Стало відомо, що з аеропорту Дніпра пішла велика міжнародна авіакомпанія

Літак найбільшої авіакомпанії Austrian Airlines з Австрії 2 липня вперше виконав регулярний рейс з Відня в аеропорт Запоріжжя, звідки тепер літаки в зазначеному напрямку будуть літати замість Дніпра на постійній основі. Здійснювати польоти буде реактивний літак Embraer 195 на 120 місць.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаюся на профільний ресурс Аvianews .

http://www.avianews.com/ukraine/2021/07/03/austrianairlines_launched_vienna_zaporozhie_route/Австрійський авіаперевізник до карантинних обмежень літав в розташований поруч аеропорт Дніпро, проте тепер вирішив не відновлювати польоти туди, а відкрити новий маршрут в Запоріжжі.

Частота вильотів на лінії Відень-Запоріжжя складе три рази в тиждень з часом в дорозі трохи більш як 2 годин. Рейс буде нічним - він вилітає з Відня щовівторка, четвергах і неділях о 22:50, із Запоріжжя щопонеділка, щосереди і щоп'ятниці о 04:30.

Розклад рейсів "Відень - Запоріжжя - Відень" Austrian Airlines:

Відень 22:50 Запоріжжя 02:00, вівторок, четвер, неділя

Запоріжжя 4:30 Відень, 5:50, понеділок, середа, п'ятниця

Авіаквитки на прямі рейси "Запоріжжя - Відень" Austrian Airlines на серпень продає за ціною від $172 в обидва боки з урахуванням перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 8 кг і габаритами до 55х40х23 см.

Відзначимо, з 1 липня 2021 року відвідати Австрію без тестів і карантину можуть туристи з України, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу за 14 днів до поїздки. Країна визнає такі види вакцин:

Comirnaty (INN) від BioNtech / Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna;

Sinopharm / BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Сертифікат про вакцинацію повинен бути англійською або німецькою мовами.