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"Стальний фронт" Ахметова передав Силам оборони партію зарядних станцій

Фото: "Стальний фронт" Ахметова передав Силам оборони партію зарядних станцій (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Українська компанія "Левада Карго" передала для ЗСУ зарядні станції в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Станції багатоканальної швидкої зарядки необхідні на передовій постійно для живлення численної техніки, зокрема дронів, рацій, телефонів тощо.

Усього було передано 24 одиниці сучасних зарядних станцій, загальна вартість яких - понад 500 тисяч гривень.

"Усвідомлюючи рівень відповідальності, з перших днів повномасштабного вторгнення, ми спрямували всі свої зусилля не лише на підтримку логістичної безпеки країни, а також на підтримку захисників", - коментує СЕО компанії Левада Карго Володимир Деменко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення, бізнеси Ріната Ахметова вже спрямували на допомогу Збройним силам України та українцям понад 6,7 млрд грн, з них понад 40 млн грн - від компанії "Лемтранс".

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