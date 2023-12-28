"Стальний фронт" Ахметова передав Силам оборони партію зарядних станцій

Станції багатоканальної швидкої зарядки необхідні на передовій постійно для живлення численної техніки, зокрема дронів, рацій, телефонів тощо.

Усього було передано 24 одиниці сучасних зарядних станцій, загальна вартість яких - понад 500 тисяч гривень.

"Усвідомлюючи рівень відповідальності, з перших днів повномасштабного вторгнення, ми спрямували всі свої зусилля не лише на підтримку логістичної безпеки країни, а також на підтримку захисників", - коментує СЕО компанії Левада Карго Володимир Деменко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення, бізнеси Ріната Ахметова вже спрямували на допомогу Збройним силам України та українцям понад 6,7 млрд грн, з них понад 40 млн грн - від компанії "Лемтранс".