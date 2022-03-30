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"Сталинградов в календаре нет". У Путина ответили на призывы идти до конца в Украине

Новина українською →
Москва, Среда 30 марта 2022 13:34
"Сталинградов в календаре нет". У Путина ответили на призывы идти до конца в Украине Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

У президента России Владимира Путина отреагировали на недовольство переговорами с Украиной в российских кругах и призывы "идти до конца". По словам его пресс-секретаря Дмитрия Песков, "никаких Сталинградов в календаре нет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

В частности, он ответил на просьбу одного из журналистов прокомментировать экспертное мнение о том, что якобы не нужно вести переговоры, "когда на календаре боевых действий Сталинград".

"Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно… А, главное, здесь не должно быть каких-то эмоций. Переговорами занимаются профессионалы, нужно им доверять. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет очень прочную подоснову, и эта позиция не менялась. Продолжаем работать. А эмоции давайте оставим нашим недругам", - добавил Песков.

Отметим, в данном случае метафора о Сталинграде, вероятно, используется в контексте решающей битвы, за которой должен последовать перелом в войне России против Украины.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российская армия навязывает мнение, что войну с Украиной необходимо завершить до 9 мая 2022 года.

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