Стали известны все участники финального турнира Лиги наций

За трофей поборются четыре команды
Стал известен полный состав участников финальной стадии Лиги наций, которая пройдут в июне в Португалии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Уступая Германии с разницей в два мяча, сборная Нидерландов сумела вырвать ничью в добавленное время и стала последним участником финального турнира Лиги Наций. Ранее в финальную стадию прошли сборные Англии, Португалии (хозяева) и Швейцарии.
Все они примут 3 декабря участие в жеребьевке в Дублине. Она определит состав полуфинальных пар, которые выяснят отношения 5/6 июня. Финалисты сразятся 9 июня и определят победителя дебютного розыгрыша Лиги наций.