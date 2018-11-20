Стали известны все участники финального турнира Лиги наций

Фото: сборная Нидерландов стала последним участником финального турнира (twitter.com/OnsOranje)

За трофей поборются четыре команды

Стал известен полный состав участников финальной стадии Лиги наций, которая пройдут в июне в Португалии. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Уступая Германии с разницей в два мяча, сборная Нидерландов сумела вырвать ничью в добавленное время и стала последним участником финального турнира Лиги Наций. Ранее в финальную стадию прошли сборные Англии, Португалии (хозяева) и Швейцарии.

Все они примут 3 декабря участие в жеребьевке в Дублине. Она определит состав полуфинальных пар, которые выяснят отношения 5/6 июня. Финалисты сразятся 9 июня и определят победителя дебютного розыгрыша Лиги наций.