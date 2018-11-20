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Стали відомі всі учасники фінального турніру Ліги націй

Новини » Спорт    20.11.2018 - 10:19
Стали відомі всі учасники фінального турніру Ліги націй
Фото: збірна Нідерландів стала останнім учасником фінального турніру (twitter.com/OnsOranje)

За трофей поборються чотири команди

Став відомий повний склад учасників фінальної стадії Ліги націй, яка пройдуть в червні в Португалії. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Поступаючись Німеччині з різницею в два м'ячі, збірна Нідерландів зуміла вирвати нічию в доданий час і стала останнім учасником фінального турніру Ліги Націй. Раніше в фінальну стадію пройшли збірні Англії, Португалії (господарі) і Швейцарії.

Всі вони візьмуть 3 грудня участь в жеребкуванні в Дубліні. Вона визначить склад півфінальних пар, які з'ясують відносини 5/6 червня. Фіналісти змагатимуться 9 червня і визначать переможця дебютного розіграшу Ліги націй.

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