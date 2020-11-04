Стали известны промежуточные итоги выборов в Конгресс США

На выборах в США параллельно идет голосование и распределение мест в Конгрессе США. На данный момент демократы обходят республиканцев только по местам в Палате представителей.

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что на данный момент представители Демократический и Республиканской партии США получают по 47 мест в Сенате, еще 50 мест остаются незанятыми.

В то же время в Палате представителей демократы пока имеют перевес - 190 против 181 места. Пока свободными остаются 218 мест.

Напомним, ранее сообщалось, что на выборах президента США разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом остается минимальным. По предварительным результатам в 41 штате из 50, за Байдена проголосовало 50,0% (67,5 млн американцев), за Трампа - 48,4% (65,3 млн). Таким образом, голоса выборщиков распределяются как 224 на 213. Для победы необходимо 270 голосов.

Также сообщалось, что крупнейшие букмекеры резко повысили шансы Трампа на победу на выборах. Хотя днем ранее вероятность победы Байдена оценивалась куда выше.