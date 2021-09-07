Стали известны подробности крупной схемы со шлагбаумом в Одесском порту

Журналисты разоблачили крупную схему со шлагбаумом в Одесском порту, за проезд через который водители вынуждены каждый раз платить по 500 гривен.

"Порт государственный, а вот ворота в него, оказывается, частные, и принадлежат компании "Евротерминал". И хочешь ты или нет - плати 500 гривен, при чем, в долларах - 17 за каждую фуру", - отмечается в сюжете.

Сообщается, что в Одесский порт ездит несколько тысяч грузовиков, фур ежедневно: как украинских, так и международных.

По подсчетам Ассоциации морских портов Украины, пропускает "платный" шлагбаум около 2500 водителей в день. Соответственно, дельцы, которые стоят за его удержанием, ежедневно зарабатывают около 40 тысяч долларов, то есть, около 15 миллионов долларов в год.

"В решении было выписано так: 30 центов за посещение туалета на территории евротерминала, 30 центов за подкачку на территории евротерминала, и остальное - за проезд к туалету и подкачке… Вы попробуйте сходить к туалету, где проход к туалету стоит 16 долларов, а посещение туалета - 30 центов", - отмечает общественный активист, экс-депутат Одесского горсовета Александр Захаров.

При этом, условия на так называемом "отстойнике" за шлагбаумом крайне низкие. Тем не менее, альтернативной дороги, в объезд этого шлагбаума, в городе не существует.

"Возле других альтернативних заездов в порт уже 6 лет сидят какие-то непонятные люди, круглосуточно сидят, машины не пускают, жгут костры. У нас в один месяц было 80 обращений в Нацполицию: "Дайте нам проехать", "Освободите проезд в Одесский порт". Ничего не могла Нацполиция сделать", - добавляет Захаров.

Несмотря на протесты водителей и решение Верховного суда, который признал монополию, ничего не происходит, и оплата за проезд к государственному порту остается прежней.

Против стяжательства выступил также президент Владимир Зеленский. В рамках его инициативы "Большая стройка" в Одесский порт должна быть построена новая "бесплатная" дорога, вместо существующей. Однако, как отмечают активисты, процесс строительства постоянно затягивается лицами, зарабатывающими на шлагбауме.

В частичном, мэр Одессы Геннадий Труханов заявляет о нехватке разрешительных документов.

"Мы с вами дали разрешение на разработку альтернативной дороги в порт, которая сейчас строится довольно интенсивно. Правда, строится она, не завершив оформление соответствующих документов и не получив соответствующие разрешения", - сказал городской глава Одессы.

Решить сложившуюся ситуацию, как отмечают эксперты, поможет только волевое решение центральной власти.