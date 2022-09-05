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Стали известны новые факты, указывающие на связь брендов "1хBет" и "1хСтавка"

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Понедельник 05 сентября 2022 13:49
Стали известны новые факты, указывающие на связь брендов "1хBет" и "1хСтавка" Фото: стали известны новые факты, указывающие на связь брендов "1хBет" и "1хСтавка" (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Букмекерский бренд "1xBet", который в марте 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию, связан с другим российским букмекером "1xСтавка". Обе компании принадлежат одним и тем же гражданам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Delo.ua.

Как известно, 27 августа Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на странице в Facebook заявила, что не располагает "ни одним подтверждающим документом от компетентных органов государственной власти относительно наличия связей владельцев бренда "1XBET" с государством-агрессором".

В то же время, по данным журналистов, КРАИЛ вероятно перед выдачей лицензии не запрашивала проверку на причастность "1xBet" к стране-агрессору у СБУ или БЭБ, так как согласно ответу КРАИЛ на запрос, в Комиссии обратились за этой проверкой лишь 26 июля 2022 года, ответ на что ждут до сих пор.

"Если такого обращения не было (до момента принятия решения о выдаче лицензий, - ред.), то это нарушение процедур и, возможно, определенный элемент коррупции", - заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.

Кроме того, издание выяснило, что основателями 1xBet являются трое уроженцев российского Брянска Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков. Когда их проект вышел за пределы локального, они приобрели ООО "Букмекер Паб", от которого по 1xBet и работал до 2014 года, когда работавшим без лицензий 1xBet. После этого они запустили для российского рынка бренд "1xСтавка", на который получили все необходимые российские лицензии.

Один из основателей 1xBet Дмитрий Казорин вплоть до 16 июня 2022 года являлся соучредителем ООО "Букмекер Паб", которое оперирует брендом "1xСтавка" в РФ.

Также связь "1xBet" с "1xСтавка" прослеживается еще и по тому факту, что последние годы ООО "Букмекер Паб", заключая спонсорские контракты с российскими футбольными клубами, на форму игроков команд наносило логотип "1xBet", из-за чего Федеральная антимонопольная служба оштрафовала как минимум футбольный клуб "Локомотив".

Кроме того, сайт 1xbet.ru до сих пор принадлежит ООО "Букмекер Паб". И сегодня при попытке зайти на этот сайт, происходит автоматическая переадресация на сайт 1xstavka.ru.

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