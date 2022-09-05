Стали відомі нові факти, що вказують на зв'язок брендів "1хBет" і "1хСтавка"

Букмекерський бренд "1xBet", який в березні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію, пов'язаний з іншим російським букмекером "1xСтавка". Обидві компанії належать одним і тим же громадянам РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Delo.ua .

Як відомо, 27 серпня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей на сторінка у Facebook заявила, що не має "жодного підтверджуючого документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків власників бренду "1xBet" з державою-агресором".

Водночас за даними журналістів, КРАІЛ ймовірно перед видачею ліцензії не запитувала перевірку на причетність "1xBet" до країни-агресора у СБУ або БЕБ, бо згідно з відповіддю КРАІЛ на запит, в Комісії звернулися за цією перевіркою лише 26 липня 2022 року, відповідь на що чекають досі.

"Якщо такого звернення не було (до моменту прийняття рішення про видачу ліцензій, - ред.), то це порушення процедур і, можливо, певний елемент корупції", - заявив народний депутат Ярослав Юрчишин.

Крім того, видання з'ясувало, що засновниками 1xBet є троє уродженців російського Брянська Роман Семіохін, Дмитро Казорін і Сергій Каршков. Коли їх проект вийшов за межі локального, вони придбали ТОВ" Букмекер Паб", від якого по 1xBet і працював до 2014 року, коли працював без ліцензій 1xBet. Після цього вони запустили для російського ринку бренд "1xСтавка", на який отримали всі необхідні Російські ліцензії.

Один із засновників 1xBet Дмитро Казорін аж до 16 червня 2022 року був співзасновником ТОВ "Букмекер Паб", яке оперує брендом "1xСтавка" в РФ.

Також зв'язок "1xBet" с "1xСтавка" простежується ще й по тому факту, що останні роки ТОВ" Букмекер Паб", укладаючи спонсорські контракти з російськими футбольними клубами, на форму гравців команд наносило логотип"1xBet", через що Федеральна антимонопольна служба оштрафувала як мінімум футбольний клуб "Локомотив".

Крім того, сайт 1xbet.ru досі належить ТОВ "Букмекер Паб". І сьогодні при спробі зайти на цей сайт, відбувається автоматична переадресація на сайт 1xstavka.ru.