Стали известны все двигатели новой Skoda Fabia

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda .

Skoda Fabia четвертого поколения, представленная в мае, полностью раскрыла свою моторную линейку. Skoda Fabia будет доступна с пятью двигателями, соответствующими нормам выбросов Euro 6d. Большинство двигателей и коробок передач для Fabia будет производиться Skoda на родине марки, в Чехии.

Запас хода в 900 км на одном баке может быть достигнут четырьмя из пяти вариантов моторов в сочетании с опциональным 50-литровым топливным баком. Дизельных, или гибридных Фабий пока ждать не стоит. Но и бензиновые двигатели на поверку оказались достаточно эффективными с средним расходом от 4,9 до 5,6 л/100 км.

Базовым для новинки является атмосферный трехцилиндровый двигатель 1,0 MPI, работающий по циклу Аткинсона, мощностью 64 л.с., или 79 л.с. Далее следует турбированный трехцилиндровый 1,0 TSI, работающий по циклу Миллера с изменяемой геометрией турбины, производящий 94, или 109 л.с. Последний оснащен 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач вместо 5-ступенчатой, а также имеет опционально доступен с 7-ступенчатой ​​DSG. Этот двигатель – наиболее экономичный вариант со средним расходом топлива 4,9 л/100 км.

Наиболее мощным вариантом является четырехцилиндровый 1,5-литровый турбомотор с технологией активного управления цилиндрами, который выдает 150 л.с. и сочетается исключительно с 7-ступенчатой ​​DSG. Все двигатели получили ряд доработок, направленных на снижение расхода топлива.

Еще одна интересная особенность грядущей Fabia – это два варианта шасси. Пакет Rough-Road привносит хэтчбеку защиту днища, модифицированную подвеску и длинноходные пружины, а также увеличенный на 15 мм дорожный просвет по сравнению со стандартной версией. Опционально также доступна и спортивная подвеска, с более жесткими пружинами и уменьшенным на 15 мм клиренсом.