"Сталевий фронт" спорядив "Азов" на 40 млн гривень

На підході також 100 тепловізорів Арчер військового призначення, та 5 тепловізійних прицілів Арчер: їх очікують вже найближчим часом.

Вартість техніки - близько 40 мільйонів гривень, передала її "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

"Приціли витримують великі навантаження, вони є дуже точними і вважаються одними з найкращих у світі. Вони є на озброєнні багатьох армій світу. А ще на передку дуже потрібен зв’язок, адже передавальні антени. Тому передаємо також партію старлінків", - каже керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, всього від початку війни "Метінвест" спрямував вже понад 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту".

Загалом Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним 5,5 млрд грн з початку великої війни з росією.