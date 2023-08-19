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"Сталевий фронт" спорядив "Азов" на 40 млн гривень

Фото: "Сталевий фронт" спорядив "Азов" на 40 млн гривень (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України отримала велику партію техніки, яка необхідна для ефективного знищення ворогів: 8 пікапів, 30 автономних зарядних станцій EcoFlow, 30 "старлінків", 5 лазерних далекомірів та 10 біноклів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення групи "Метінвест".

На підході також 100 тепловізорів Арчер військового призначення, та 5 тепловізійних прицілів Арчер: їх очікують вже найближчим часом.

Вартість техніки - близько 40 мільйонів гривень, передала її "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".

"Приціли витримують великі навантаження, вони є дуже точними і вважаються одними з найкращих у світі. Вони є на озброєнні багатьох армій світу. А ще на передку дуже потрібен зв’язок, адже передавальні антени. Тому передаємо також партію старлінків", - каже керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.

Нагадаємо, всього від початку війни "Метінвест" спрямував вже понад 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту".

Загалом Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним 5,5 млрд грн з початку великої війни з росією.

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