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"Сталевий фронт" передав українським військовим вже 200 модульних укриттів

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Понеділок 22 травня 2023 13:52
"Сталевий фронт" передав українським військовим вже 200 модульних укриттів Фото: "Сталевий фронт" передав українським військовим вже 200 модульних укриттів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Українські військовослужбовці на найгарячіших напрямках отримали вже 200 модульних капсул зі хвилястої сталі в рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "Метінвест".

Ці укриття бійці заглиблюють у землю, зверху вкривають брусом - і отримують надійне укриття, яке здатне витримати навіть обстріл 152-мм снарядами.

Ми передали вже 200 укриттів у військо. Передусім - на донецький напрямок, це Бахмут, Авдіївка і Покровськ. Також наші укриття працюють на запорізькому напрямку, і на херсонському напрямку, біля Кривого Рогу і далі до Херсона - там наші укриття були необхідні, коли велися активні бойові дії та звільнення Херсону", - розповів операційний директор компанії Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - ініціатива, в рамках якої підприємства Ахметова надають мілітарну допомогу країні. Вони направили вже 1,3 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес.

Крім того, бійці отримали понад 1 800 тепловізорів, дальномірів та біноклів, а також 874 автомобілі. Для заправки машин надано понад 1,3 млн літрів пального.

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