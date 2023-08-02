"Сталевий фронт" передав українським бійцям вже понад 800 одиниць техніки для зв’язку

Цю техніку військовослужбовцям компанія передала в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова.

Одну з найбільших партій допомоги Метінвест відвантажив бійцям третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Це 100 командирських радіостанцій і стільки ж автомобільних, понад 200 антен, роутери й ретранслятори.

Також захисникам передали більш як 100 зарядних станцій EcoFlow та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів. Загальна вартість наданого склала більш як 20 млн грн.

Усе це приладдя дозволить побудувати надійну лінію зв’язку на передовій та підвищити координацію військових під час виконання оперативних завдань. Деякі позиції були дефіцитними на вітчизняному ринку, тож щоб задовольнити потреби військових, представники "Метінвесту" виходили на закордонних постачальників з США та Європи.

"У польових умовах наявність зв’язку та зарядних станцій - запорука безперебійної передачі інформації на всіх рівнях, зокрема, між підрозділами. Сучасна техніка допомагає робити їхні дії скоординованими й чіткими. Ми будемо підтримувати ЗСУ і надалі, до самої перемоги. Це принципова позиція Ріната Ахметова, саме на цьому будується діяльність "Сталевого фронту" та Метінвесту", - зазначив керівник проєктного офісу генерального директора групи Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку війни Метінвест спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту".

Також компанія налагодила виробництво бронесталі для бронежилетів, а також спеціальних металевих укриттів.