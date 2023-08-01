"Сталевий фронт" передав бійцям квадроцикли та дрони

Один з квадроциклів, у комплекті з причепом, відправився до піхотинців на запорізькому напрямку.

"Така техніка дуже цінується своєю високою мобільністю - вона непомітна, з легкістю долає перешкоди на шляху. Тож ми намагалися якнайшвидше відреагувати на запит військових та надати необхідну техніку. Впевнений, що це допоможе нашим бійцям ще швидше та ефективніше здобувати перемогу", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Ще один квадроцикл передали морським піхотинцям, які воюють на межі Запорізької і Донецької областей. Квадроцикл, запевняють військові, легко подолає шлях до передових позицій.

Крім квадроцикла, морські піхотинці отримали від "Метінвесту" партію дронів. Передали коптери і іншим підрозділам захисників на Донеччині. Цього разу вісім Mavic`ів допомагатимуть виявляти і вражати ворожі позиції та відстежувати переміщення окупантів.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" спрямував вже 2 млрд грн на підтримку української армії у межах "Сталевого фронту". Окрім військової оптики, українське військо отримало вже понад 1500 БПЛА, що робить компанію найбільшим постачальником дронів для армії серед приватних бізнесів, не враховуючи благодійні фонди.

Також компанія налагодила виробництво бронесталі для бронежилетів, а також спеціальних металевих укриттів.