"Сталевий фронт" Ахметова запустив виробництво захисту на канадські Roshel

"Сталевий фронт Ріната Ахметова" розпочав виробництво захисних екранів для бронемашин Roshel - це канадська техніка, яка активно використовується на фронті. Екрани виготовляє компанія "Метінвест" у співпраці з військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Бронемашини Roshel Senator - це канадська колісна техніка, яка активно застосовується ЗСУ для перевезення особового складу, евакуації поранених та патрулювання. Вона має хорошу базову броню, але в умовах українського фронту потребує додаткового захисту від FPV-дронів і уламків.

Саме для цього "Сталевий фронт" запустив виробництво зовнішніх захисних екранів - спеціальних металевих конструкцій, які кріпляться поверх корпусу машини. Такі екрани слугують як "бар’єр" - перехоплюють вибухову хвилю і уламки ще до того, як ті дістануть корпус бронемашини. Це суттєво знижує ризик пошкодження техніки та поранень екіпажу.

Проєкт реалізується силами компанії "Метінвест" у тісній координації з військовими. Конструкцію екранів розроблено інженерами спільно з екіпажами, які вже експлуатують Roshel у прифронтових зонах.

“Ми не просто виробляємо сталь - ми створюємо рішення, які рятують життя. Roshel - це хороша техніка, але сьогоднішня війна вимагає нових підходів до безпеки. Захисні екрани від "Сталевого фронту" - це адаптація під реальні загрози, насамперед FPV-дрони, які стали головною небезпекою для бронетехніки", - зазначив Олександр Мироненко, операційний директор Групи "Метінвест".

Бронемашини Roshel - одна з наймасовіших західних платформ, які надійшли в Україну. Як повідомлялося, Канадський виробник бронетехніки Roshel передав українським військовим 1700 бронеавтомобіль Senator. Їх активно використовують підрозділи на сході та півдні. Завдяки новим екранам ці машини стануть ще більш захищеними - з урахуванням сучасної тактики і загроз на полі бою.

Нагадаємо, "Сталевий фронт Ріната Ахметова" - це ініціатива, яка зосереджується не лише на постачанні готової техніки Силам Оборони України, а й на розробці власних рішень для фронту. Зокрема, йдеться про створення сталевих укриттів, командних бункерів, протидронових рішень і захисних систем для бронетехніки.