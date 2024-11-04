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"Сталевий фронт" Ахметова виготовив захисні екрани для бронеавтомобілів "Козак"

Понеділок 04 листопада 2024 13:34
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"Сталевий фронт" Ахметова виготовив захисні екрани для бронеавтомобілів "Козак" Фото: "Сталевий фронт" Ахметова виготовив захисні екрани для бронеавтомобілів "Козак" (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Інженери "Сталевого фронту" Ріната Ахметова створили спеціальні екрани для машин "Козак", призначені для захисту від дронів-камікадзе та уламків боєприпасів. Першу партію з 18 екранів уже готують для передачі 46 бригаді Десантно-штурмових військ, яка активно використовує машини "Козак" у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Сталевого фронту".

"Захисні екрани для техніки створені з урахуванням особливостей бойових завдань і специфіки кожної моделі. Ми тісно співпрацювали з військовими інженерами, щоб забезпечити оптимальний рівень захисту і зберегти маневреність машин "Козак", - пояснив представник "Сталевого фронту".

Машини "Козак" - це серія українських бронеавтомобілів, призначених для транспортування особового складу, виконання бойових завдань і захисту військових у зоні бойових дій. Вони стали популярними в українській армії завдяки своїй мобільності, бронезахисту й адаптованості до умов сучасної війни.

Виготовлені з високоякісної сталі, захисні екрани забезпечують надійний захист для "Козаків" без обмеження мобільності. Завдяки такій конструкції екрани затримують уламки й дрони, мінімізуючи їх контакт із корпусом машини, тим самим зменшуючи ризик пошкодження техніки й загрозу для екіпажу.

Ініціатива "Сталевий фронт" планує продовжити виготовлення екранів і надалі забезпечувати технікою інші підрозділи ЗСУ. Після успішного впровадження захисних рішень для машин "Козак" компанія розглядає можливість виробництва подібних екранів для іншої техніки за запитом військових.

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова виготовив захисні екрани для бронеавтомобілів &quot;Козак&quot;

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Рінат Ахметов Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
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