"Сталевий фронт" Ахметова виготовив захисні екрани для бронеавтомобілів "Козак"

"Захисні екрани для техніки створені з урахуванням особливостей бойових завдань і специфіки кожної моделі. Ми тісно співпрацювали з військовими інженерами, щоб забезпечити оптимальний рівень захисту і зберегти маневреність машин "Козак", - пояснив представник "Сталевого фронту".



Машини "Козак" - це серія українських бронеавтомобілів, призначених для транспортування особового складу, виконання бойових завдань і захисту військових у зоні бойових дій. Вони стали популярними в українській армії завдяки своїй мобільності, бронезахисту й адаптованості до умов сучасної війни.



Виготовлені з високоякісної сталі, захисні екрани забезпечують надійний захист для "Козаків" без обмеження мобільності. Завдяки такій конструкції екрани затримують уламки й дрони, мінімізуючи їх контакт із корпусом машини, тим самим зменшуючи ризик пошкодження техніки й загрозу для екіпажу.



Ініціатива "Сталевий фронт" планує продовжити виготовлення екранів і надалі забезпечувати технікою інші підрозділи ЗСУ. Після успішного впровадження захисних рішень для машин "Козак" компанія розглядає можливість виробництва подібних екранів для іншої техніки за запитом військових.