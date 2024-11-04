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"Стальной фронт" Ахметова изготовил защитные экраны для бронеавтомобилей "Казак"

Понедельник 04 ноября 2024 13:34
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"Стальной фронт" Ахметова изготовил защитные экраны для бронеавтомобилей "Казак" Фото: "Стальной фронт" Ахметова изготовил защитные экраны для бронеавтомобилей "Казак" (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Инженеры "Стального фронта" Рината Ахметова создали специальные экраны для машин "Казак", предназначенные для защиты от дронов-камикадзе и обломков боеприпасов. Первую партию из 18 экранов уже готовят для передачи 46 бригаде Десантно-штурмовых войск, активно использующей машины "Казак" в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Стального фронта".

"Защитные экраны для техники созданы с учетом особенностей боевых задач и специфики каждой модели. Мы тесно сотрудничали с военными инженерами, чтобы обеспечить оптимальный уровень защиты и сохранить маневренность машин "Казак", - пояснил представитель "Стального фронта".

Машины "Казак" - серия украинских бронеавтомобилей, предназначенных для транспортировки личного состава, выполнения боевых задач и защиты военных в зоне боевых действий. Они стали популярны в украинской армии благодаря своей мобильности, бронезащите и адаптации к условиям современной войны.

Изготовленные из высококачественной стали, защитные экраны обеспечивают надежную защиту "Казаков" без ограничения мобильности. Благодаря такой конструкции экраны задерживают обломки и дроны, минимизируя их контакт с корпусом машины, уменьшая риск повреждения техники и угрозу для экипажа.

Инициатива "Стальной фронт" планирует продолжить изготовление экранов и в дальнейшем снабжать техникой другие подразделения ВСУ. После успешного внедрения защитных решений для машин Козак компания рассматривает возможность производства подобных экранов для другой техники по запросу военных.

&quot;Стальной фронт&quot; Ахметова изготовил защитные экраны для бронеавтомобилей &quot;Казак&quot;

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