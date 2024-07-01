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"Сталевий фронт" Ахметова розробляє захисні екрани для БМП Bradley ЗСУ

Понеділок 01 липня 2024 15:43
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"Сталевий фронт" Ахметова розробляє захисні екрани для БМП Bradley ЗСУ Фото: "Сталевий фронт" Ахметова розробляє захисні екрани для БМП Bradley ЗСУ (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

Захисні екрани від ворожих дронів для радянських танків та американських M1 Abrams виготовляє компанія Метінвест в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Нещодавно на виробництві вирішили почали розробку екранів і для БМП Bradley.

Про це заявив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За його словами, проєкт розпочався півтора року тому з виробництва захисних екранів для радянських танків Т-64 і Т-72. Екрани повністю закривають башту, моторний відсік, а також щілини, в які може залетіти дрон і знерухомити танк або заклинити башту. А це впливає на його боєздатність та на можливість евакуюватися з поля бою – а отже і на життя екіпажу. Згодом виявилося, що і американські бойові машини, надані Україні, так само беззахисні перед ворожими дронами.

"Коли ЗСУ отримали американські Abrams і БМП Bradley, виявилося, що вони мають вразливість проти дронів-камікадзе. Сталевий Фронт почав виробляти захисні екрани для наших і американських танків", - розповів Мироненко.

За словами Мироненка, це спільна робота з бійцями, які надають зворотний зв'язок, що дозволяє вдосконалювати конструкції.

"Такої кількості дронів, що використовується зараз в Україні, не було ніде й ніколи. Ні в Іраку, ні в Афганістані, ні в інших місцях, де застосовувалися танки Abrams. Тому американці не мали такого досвіду, як захищати танки від дронових атак", - зазначив Мироненко.

Захисні екрани виготовляються зі сталі підприємств Метінвесту. Процес виготовлення одного комплекту для Abrams триває до 10 днів, а для радянських танків - 2-3 дні.

"Це працює так: ми розробляємо та передаємо військовим перший зразок. Вони його на полігоні тестують. Коли ми отримуємо зворотній зв'язок, що все добре, переходимо до масового виробництва. Або доробляємо з урахуванням зауважень від бійців і потім надаємо нові зразки, тестуємо. Якщо немає зауважень, розпочинаємо серійне виробництво", - розповідає Мироненко.

Зараз "Метінвест" розробляє захисні екрани для Bradley, перші зразки яких поїдуть на випробування вже за тиждень.

"Коли ми отримаємо зворотній зв'язок від військових, зможемо масштабувати це виробництво й укривати Bradley, які зараз працюють в Україні. Найголовніші відгуки, які ми отримуємо, – це вдячність бійців за те, що ми допомогли їм залишитися живими й продовжувати бити ворога", - підкреслив Мироненко.

Зворотний зв'язок Мироненко отримує у вигляді фото від військових. Востаннє це був танк, який дістав ушкодження і був зупинений на полі бою. Утім екіпаж не постраждав – саме завдяки захисному екрану.

"Сталевий фронт" також працює над будівництвом найбільшого підземного шпиталю на лінії фронту, який буде забезпечений хірургічними та реанімаційними палатами для стабілізації поранених бійців.

Виробництво захисних екранів для техніки є важливим для підвищення обороноздатності українських військ та збереження життя бійців у зоні бойових дій.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим (у межах ініціативи “Сталевий фронт”) та цивільним понад 9 млрд грн.

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