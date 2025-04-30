"Сталевий фронт" Ахметова передав сталь для 225 бойових багі

Ключову роль у запуску системного виробництва відіграє Група "Метінвест" у межах ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Саме "Метінвест" забезпечує виробників бронетехніки необхідним металопрокатом. Станом на квітень 2025 року вже передано 111 тонн 670 кг сталі, чого вистачило для виготовлення 225 бойових багі.

"Метінвест став першим підприємством, яке надало допомогу у вигляді металопрокату без зайвих запитань. Зараз співпраця з компанією налагоджена чітко", - розповідає Вадим Сорочинський, керівник ГО "Багі для ЗСУ".

За словами Сорочинського, сам процес виробництва повністю організований силами військових ОК "Південь". Машини збирають безпосередньо на фронті: там діє окрема виробнича дільниця зі збирання, різання, гнуття та випробування техніки. Один повнопривідний багі тут виготовляють за 2,5 дні.

"Ми отримуємо від них металопрокат і звітуємо, як його використовуємо, кому передали машини. Загальна вартість отриманого металопрокату на цей час — близько 4 млн грн", - зазначає Сорочинський.

Усе почалося з моделей із неповним приводом, але зараз виробництво сфокусоване на повнопривідних багі, які краще проявляють себе на бездоріжжі. Один із флагманських зразків - багі "Хижак" з колісною формулою 4х4. Він оснащений круговою поворотною туреллю для установки озброєння та пристроєм для евакуації поранених.

"Спочатку виробництво зосереджувалося на моделях із неповним приводом. Таких автомобілів було близько 140. Останні пів року виробництво сфокусовано на виготовленні повнопривідних багі. Вони зарекомендували себе набагато краще з погляду прохідності й експлуатації в умовах екстремального бездоріжжя та вимог військових до цієї техніки", - пояснює Олександр Паламарчук, директор із клієнтського сервісу й операційної діяльності Метінвест-СМЦ.

Саме компанія Метінвест-СМЦ, що входить до Групи Метінвест, здійснює поставку металу. Виробництво відбувається за чітко затвердженими запитами від командування ОК "Південь".

"Військові мають затверджений проєкт конструкції машини, під який розрахована потреба з урахуванням відходів виробництва. Вони звертаються до "Метінвесту" суто за металопрокатом із розрахованою потребою офіційними листами від ОК "Південь". Після розгляду й узгодження з керівництвом ці потреби закриваються", - додає Паламарчук.

Багі вже пройшли бойове хрещення на фронті. За словами Сорочинського, військові, які спочатку скептично ставилися до цієї техніки, згодом не уявляють роботу без неї: одна з машин за місяць пройшла 3 000 км і щодня виконувала бойові завдання - від евакуації поранених до підвозу боєкомплекту.