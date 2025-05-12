"Сталевий фронт" Ахметова передав Силам оборони допомогу на 74 млн грн

До підрозділу передали вісім пікапів, три мікроавтобуси, дві вантажівки вантажопідйомністю 12 тонн і потужний тягач із напівпричепом-тралом, здатним перевозити до 68 тонн. Цей важкий трал використовуватимуть для транспортування техніки - насамперед бронетехніки - до ремонтних баз. Це суттєво скоротить час простою бойових машин та підвищить мобільність бригади.

Також у складі допомоги - п’ятнадцять дронів нічного бачення DJI Matrice 4T. Це професійні безпілотники з тепловізійною камерою, які дозволяють проводити розвідку в темну пору доби або за умов димової чи лісового маскування. Ще один важливий компонент - двадцять антен AvengeAngel, десять систем радіоелектронної боротьби та десять інверторів. Вони допомагають розгортати мобільні пункти управління, забезпечують безперебійну роботу зв’язку та захист від ворожих дронів.

Крім бойових рішень, бригада отримала й техніку для підтримки тилу. Це посилює логістику й дає можливість краще організовувати життя бійців навіть у польових умовах.

"Ми постійно підтримуємо 157-му бригаду - це наші надійні партнери на передовій. Цього разу ми передали не просто набір техніки, а комплексне рішення: і для виконання задач, і для тилу, і для евакуації, і для ремонту. Все - за запитом самих військових", - прокоментував Антон Гончарук, представник "Сталевого фронту".

"Це дуже предметна допомога. Напівпричіп-трал - взагалі критично потрібна річ. У нас є техніка, яку потрібно евакуювати з поля бою на ремонт - і тепер ми зможемо робити це швидко і без залучення сторонніх ресурсів. Дрони, РЕБ, інвертори - усе це підвищує нашу ефективність і безпеку", - додав боєць 157-ї ОМБр.

Ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова з початку повномасштабної війни системно підтримує ЗСУ - як технікою, так і розробкою власних інженерних рішень. Особливу увагу проєкт приділяє саме бригадам, які тримають найскладніші напрямки. 157-ма ОМБр - одна з таких. Загальна допомога їй перевищила 74 млн грн. Сума, яку Рінат Ахметов направив на підтримку військових і цивільних українців з початку повномасштабного вторгнення – понад 11,3 млрд грн.