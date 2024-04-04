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"Сталевий фронт" Ахметова передав РЕБи для допомоги мешканцям під Авдіївкою

Четвер 04 квітня 2024 20:12
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"Сталевий фронт" Ахметова передав РЕБи для допомоги мешканцям під Авдіївкою Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав РЕБи для допомоги мешканцям під Авдіївкою (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група "Метінвест" в рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передав чотири системи радіоелектронної боротьби для автомобілів, які будуть евакуйовувати жителів найбільш небезпечних районів зі сходу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За спецобладнанням до "Сталевого фронту" звернулася Авдіївська міська військова адміністрація.

"Системи РЕБ для автомобілів надають можливість проводити безпечну евакуацію місцевого населення та доставляти гуманітарні вантажі для тих людей, хто для себе прийняв рішення поки що залишатися. Це обладнання себе дуже добре зарекомендувало і врятувало не одне життя", - прокоментував представник групи "Метінвест" Юрій Кциненко.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, які громади потребують негайної допомоги.

"Ми отримали від Метінвесту дійсно корисне і потрібне обладнання. Воно буде використовуватись на Авдіївському напрямку. Не дивлячись не те, що місто окуповане, багато авдіївців ще залишаються в українських селах поблизу міста, у сусідній Очеретинській громаді. Треба їх забезпечувати і гуманітарною допомогою, і здійснювати евакуацію, яка на сьогодні ще продовжується", - розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Нині на Донеччині точаться найзапекліші бої, і високоефективне устаткування зможе врятувати й техніку, й людські життя.

Нагадаємо, загальна допомога бізнесів Ріната Ахметова військовим і цивільним з моменту повномасштабного вторгнення, сягнула 7,6 млрд грн.

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Метінвест Авдіївка
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