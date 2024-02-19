"Сталевий фронт" Ахметова передав прикордонникам партію воєнної оптики на 6 млн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

"Третій прикордонний загін зараз виконує бойові завдання у самих гарячих точках нашого фронту. Тож коли хлопці попросили оптику, ми відразу відгукнулися. Сподіваємося, що це допоможе хлопцям відстоювати нашу батьківщину", - каже представник ініціативи Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку великої війни в Україні Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на допомогу країні, військовим та мирним вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення.

Головні напрямки допомоги - підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя.