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"Сталевий фронт" Ахметова передав прикордонникам партію воєнної оптики на 6 млн

Понеділок 19 лютого 2024 16:56
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"Сталевий фронт" Ахметова передав прикордонникам партію воєнної оптики на 6 млн Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав прикордонникам партію воєнної оптики на 6 млн (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бійці прикордонної служби на донецькому напрямі, отримали 90 одиниць високоякісної оптики: 30 приладів нічного бачення, 30 тепловізорів та 30 біноклів. Вартість переданої техніки - 6 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

"Третій прикордонний загін зараз виконує бойові завдання у самих гарячих точках нашого фронту. Тож коли хлопці попросили оптику, ми відразу відгукнулися. Сподіваємося, що це допоможе хлопцям відстоювати нашу батьківщину", - каже представник ініціативи Олександр Водовіз.

Нагадаємо, від початку великої війни в Україні Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на допомогу країні, військовим та мирним вже понад 7,6 млрд грн (понад $223 млн) за 24 місяці повномасштабного вторгнення.

Головні напрямки допомоги - підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад та захисників Маріуполя.

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Рінат Ахметов пограничная служба
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