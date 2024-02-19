"Стальной фронт" Ахметова передал пограничникам партию военной оптики на 6 млн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

"Третий пограничный отряд сейчас выполняет боевые задания в самых горячих точках нашего фронта. Так что когда ребята попросили оптику, мы сразу откликнулись. Надеемся, что это поможет ребятам отстаивать нашу родину", - говорит представитель инициативы Александр Водовиз.

Напомним, с начала большой войны в Украине Ринат Ахметов и его бизнесы направили на помощь стране, военным и мирным уже более 7,6 млрд грн (свыше $223 млн) за 24 месяца полномасштабного вторжения.

Главные направления помощи - поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, общин и защитников Мариуполя.